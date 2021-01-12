У випуску програми "Вєсті Кремля" за 12 січня – російський перукар та співак Сергій Звєрєв вирішив піти у депутати. Він 2 роки тому протестував проти забруднення Байкалу. У Росії планують лікувати коронавірус новим способом. Для цього обрали радіацію.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Невгамовний шаман. Медреформа у Росії.