У вантажному відсіку військового літака в Росії створили справжній каток. Кажуть, начебто, готувалися до візиту міністра оборони, але робоча поїздка так і не відбулася. Втім, уся справа в рейтингах Володимира Путіна.

Що ще курйозного трапилось в Росії за у понеділок, 15 березня – у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля. Слівки: У Росії ввели цензуру на ЛГБТ

Охорона Кадирова

На охорону глави Чечні Рамзана Кадирова та його сім'ї за останні 5 років з бюджету витратили 1 мільярд рублів (1,4 мільйона доларів). На ці гроші за весь час найняли від 388 до 430 бійців Росгвардіі.

Роскомнадроз проти мультика

Роскомнадзор викликав телеканал Paramount Comedy на профілактичну бесіду через серію мультфільму South Park. В одній із серій там знайшли сцени інтимних відносин між повнолітніми і неповнолітніми.

Росії заборонили вмикати на Олімпіаді "Катюшу"

Спортивний арбітражний суд (CAS) заборонив російській делегації використання пісні "Катюша" замість національного гімну на Олімпійських іграх 2021 і 2022 років. Його заборонено використовувати протягом 2 років через допінговий скандал.

До теми Росії не дозволили використовувати "Катюшу" на Олімпіадах

Путін врятував олівець

Під час відеоконференції з прем'єром президент Росії Володимир Путін врятував олівець від падіння. Ця "героїчна" новина розлетілась по всіх тамтешніх ЗМІ. Пропагандисти продовжують захоплюватись спортивними досягненнями свого глави.