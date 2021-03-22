Володимир Путін поїхав тайгу. Такий вікенд для нього традиційний з міністром оборони Сергієм Шойгу. Вони каталися на всюдиході та їли сало.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Росії за понеділок, 22 березня – у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Кадиров запросив Байдена на лікування в Чечню

Clubhouse заблокував Соловйова

Соцмережа Clubhouse заблокувала акаунт російського пропагандиста Володимира Соловйова. Заявили, що він порушує довіри та безпеки правил сервісу. Сам пропагандист назвав це "дуже смішним" і запевнив, що Clubhouse начебто злякався його появи в цій соцмережі.

Путін звільнив 2 генералів

Володимир Путін підписав указ про звільнення 2 генералів: заступника міністра внутрішніх справ Чечні Апти Алаудінова і начальника головного управління МНС по Пермському краю Андрія Бубенцова.

Зверніть увагу Вєсті Кремля: У Росії можуть відкрити воєнний "Діснейленд"

Поставка сигарет та презервативів у Росії

Федеральне державне унітарне підприємство Росії уклало договір на поставку тютюнових і гумових виробів. На контрацептиви, а їх 2 306 штук, підприємство витратило 726 тисяч рублів. Для кого призначена закупівля – не вказано.

Дивіться випуск програми "Вєсті Кремля" за 22 березня 2021: відео