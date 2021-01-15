Коли російські вчені починали роботу над "Спутник V", їм поставили чітке завдання – вакцина повинна виділятися, діяти нестандартно. Наприклад, як Дональд Трамп. Препарат і справді трохи просякнутий "трампізмом". Але лише в тому, що стосується блокування в соцмережах.

Які ще курйозні події трапилися в Росії – дізнайтесь в програмі "Вєсті Кремля" на 24 каналі.

До теми Пригоди "Спутника V" у твіттері: акаунт вакцини тимчасово обмежили

Температурні проблеми "Спутника V"

Вакцина "Спутник V" повинна постійно перебувати при температурі нижче -18 градусів. Відтак з'ясувалося, що в Росії її немає де зберігати і немає як перевозити. Як відомо, вакцину російські науковці створили за 5 місяців. А розробка препарату коштувала близько 1,5 мільярда рублів.

"Сальтомен" Газманов став політичним експертом

Відомий російський співак Олег Газманов висловився щодо повернення в Росію Олексія Навального. За його словами, опозиціонер робить розумний хід. Адже після виборів у США Заходу вигідно "прикінчити" Навального, і в усьому звинуватити Путіна. А от в Росії він буде живий навіть у в'язниці.

Гордість російського флоту обікрали

Найбільший корабель-музей Росії "Беспокойный", довжиною 156 метрів – гордість російського флоту. Нещодавно з судна вкрали 2 бронзові гребні гвинти. За даними слідства, до крадіжки причетний командир есмінця.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.