Вєсті Кремля: Sputnik-V в Аргентині. Російський ТікТок
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 грудня – в Аргентину направили 300 тисяч доз російської вакцини. Ймовірно, у Путіна вирішили зробити це через пам'ять про переїзд туди Гітлера. "Газпром-медіа" купив російський аналог ТікТоку. Проте щось створити і Росія – різні речі.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Яхта для ФСБ за " успішну діяльність".
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