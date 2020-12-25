У випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 грудня – в Аргентину направили 300 тисяч доз російської вакцини. Ймовірно, у Путіна вирішили зробити це через пам'ять про переїзд туди Гітлера. "Газпром-медіа" купив російський аналог ТікТоку. Проте щось створити і Росія – різні речі.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Яхта для ФСБ за " успішну діяльність".