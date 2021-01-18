Як срібло діє на вампірів, так і на Олексія Навального реагує кремлівський режим. Володимир Соловйов не просто маршал пропаганди, а рейхсмаршал – такий собі Ss-оловйов.

Детальніше про те, що відбулось у Росії у понеділок, 18 січня – дізнайтесь у програмі "Вєсті Кремля" на 24 каналі.

До теми Польща ініціювала переговори з країнами ЄС через затримання Навального: що відомо

Шерше ля Буз

Ольга Бузова 17 січня поверталась додому і мала прилетіти в аеропорт "Внуково", де на неї очікував натовп фанатів. Але через літак з Навальним співачка була вимушена кілька годин кружляти над аеропортом.

Залізна рука для Вольфича

Останнім досягненням російських скульпторів була сумнозвісна "Альонушка". Її напередодні Нового року відкрили у Нововоронижі. Попри те, пам'ятник простояв 3 дні, цього часу вистачило, щоб налякати або, як мінімум, здивувати велику кількість користувачів соціальних мереж.

Загін "Альпійські тетерева"

Федеральна служба безпеки Росії за рік витратила понад 22 мільйонів рублів на лижі та спортивне спорядження. Для чого їм це – не зрозуміло. Але стало відомо, що 15 російських шпіонів використали французькі Альпи як базу для операції всією Європою.

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