У випуску програми "Вєсті Кремля" за 29 грудня – схоже, що Туркменістану море по коліно. Там президент Бердимухамедов напередодні різдвяних свят був зайнятий важливими справами – ліпив з онуком сніговика. ОМОН штурмував жіночий монастир, аби затримати схіігумена Сергія. Бунтівного батюшку брали в кращих традиціях російських силових структур – з маски-шоу.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Підчищення інтернету.