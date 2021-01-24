Вєсті Кремля. Слівкі: Вашингтонська народна республіка

В США затримали Райлі Джун Вільямс, яка викрала ноутбук спікерки Конгресу Ненсі Пелосі. Також її звинуватили у спробі передати його російській Федеральній службі безпеки.

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Леді Гага косплеїть Пугачову

Стиліст співачки Алли Пугачової Алішер звинуватив виконавицю Леді Гагу в копіюванні наряду вітчизняної зірки. Він розмістив у соціальних мережах колаж з двох фото, де артистки були у схожих образах.

Російський голод на МКС

У російських космонавтів на МКС закінчилась їжа. Це пов'язано через перенесення запуску корабля "Прогрес". Водночас американські астронавти поділились продуктами з колегами. Вони дали росіянам 13 контейнерів з раціонами.

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Сахалін зустрічає вакцину

Ящики російської вакцини "Спутнік V" вже розвозять різними частинами країни і закликають громадян щеплюватись неперевіреним препаратом. Зокрема не став винятком і віддалений острів Сахалін. Туди доставили приблизно 9 тисяч доз.