Вєсті Кремля. Слівкі: Вашингтонська народна республіка
В США затримали Райлі Джун Вільямс, яка викрала ноутбук спікерки Конгресу Ненсі Пелосі. Також її звинуватили у спробі передати його російській Федеральній службі безпеки.
Що ще цікавого сталось за тиждень – дізнайтесь у програмі "Вєсті Кремля" на 24 каналі.
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Леді Гага косплеїть Пугачову
Стиліст співачки Алли Пугачової Алішер звинуватив виконавицю Леді Гагу в копіюванні наряду вітчизняної зірки. Він розмістив у соціальних мережах колаж з двох фото, де артистки були у схожих образах.
Російський голод на МКС
У російських космонавтів на МКС закінчилась їжа. Це пов'язано через перенесення запуску корабля "Прогрес". Водночас американські астронавти поділились продуктами з колегами. Вони дали росіянам 13 контейнерів з раціонами.
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Сахалін зустрічає вакцину
Ящики російської вакцини "Спутнік V" вже розвозять різними частинами країни і закликають громадян щеплюватись неперевіреним препаратом. Зокрема не став винятком і віддалений острів Сахалін. Туди доставили приблизно 9 тисяч доз.
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