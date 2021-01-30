Головна медійна "паразитка" Росії Марго Сімоньян переїхала на Донбас. ЇЇ заманили туди незвичні делікатеси – бобри. На своїй сторінці у твіттері пропагандистка навіть поділилась рецептом.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Що ще цікавого трапилось в Росії за тиждень – читайте далі.

Актуально Російська пропагандистка в Донецьку просила Путіна анексувати Донбас

Бунт імені Навального

Російський опозиціонер заявив, що Крим залишиться частиною Росії й більше ніколи не стане частиною України. На мітингах у підтримку Навального люди мужньо відбиваються від ОМОН сніжками. Зокрема, їм вдалось "напасти" на службовий автомобіль ФСБ.

Навальний помилився: палац не розкішний

Журналістам вперше вдалось "пробратись" у відомий усім палац Путіна з розслідування Навального. Головний редактор Mash оприлюднив відео, на якому маєток диктатора лише на початковому етапі будівництва.

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