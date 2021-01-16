Якутський шаман Габишев запланував новий похід на Москву. Попередні рази він ішов пішки, але тепер буде прогрес – на коні. Можливо, чоловік сподівається, що той вбереже його від госпіталізації, але це навряд чи.

Чим ще запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь в програмі "Вєсті.UA" на 24 каналі.

Детальніше про Габишева Шаман, який хотів "вигнати Путіна", задумав в'їхати в Москву на білому коні

Скандал у російському цирку

Іжевська єпархія замовила на Різдво дивне циркове шоу. Дресувальники вивели на арену мавпу у формі, схожій на нацистську, і козлів зі свастикою. У РПЦ заявили, що виступ символізував перемогу над фашизмом. Прокуратура взялася за перевірку.

Дональд Трамп без соцмереж

Дональд Трамп став першою людиною, у якої є коди доступу до ядерних боєголовок, але немає паролів до власних соцмереж. Президента США заблокували у твіттері, фейсбуці, інстаграмі, тік-тоці та багатьох інших. Інтернет політику тепер взагалі ні до чого.

Цікаво! Акції компанії Twitter впали після блокування сторінки Трампа. Детальніше про це – читайте тут.

Звєрєв хоче у політику

Російський шоумен Сергій Звєрєв надумав балотуватися у Держдуму. Він вважає, що знаменитостям потрібно йти у політику та допомагати депутатам. Мовляв, медійним персонам буде легше достукатися до російського народу.