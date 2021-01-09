У випуску програми "Вєсті Кремля. Найкраще 2020" – "Газпром-медіа" купив російський аналог TikTok "Я молодец". Водночас на Росії мають намір запустити свою версію YouTube. Блогер Андрей Петров опублікував відео в "треш-квартирі", яка мало чим відрізняється від житла звичайних росіян. Тож ролик викликав скандал у мережі.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Краснодарський расизм від прихильниць Бейонсе. Новорічні шапки російського МЗС. Подарунок Путіна для тещі.