Вєсті Кремля. Слівкі: Російський TikTok і YouTube. Блогер Петрова
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У випуску програми "Вєсті Кремля. Найкраще 2020" – "Газпром-медіа" купив російський аналог TikTok "Я молодец". Водночас на Росії мають намір запустити свою версію YouTube. Блогер Андрей Петров опублікував відео в "треш-квартирі", яка мало чим відрізняється від житла звичайних росіян. Тож ролик викликав скандал у мережі.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Краснодарський расизм від прихильниць Бейонсе.
Новорічні шапки російського МЗС.
Подарунок Путіна для тещі.
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