Вести Кремля. Сливки: Российские расследования из прошлого

Следственный комитет России расследует курьезные дела. Например, дело об убийстве Александра Пушкина, а также почему школьникам приходится добираться в школу через сугробы.

Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе "Вести Кремля. Сливки".

Интересно

Палац Лукашенко

Журналисты опубликовали фильм о богатстве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с названием "Золотое дно". Также они рассказали о бизнес-схемах диктатора. Расследование удалось провести всего за 7 дней.

Карточки для бедных

Владимир Путин сообщил, что можно подумать об введении "продовольственных сертификатов" для малоимущих по всей России. Ранее о продуктовых карточках заговорили в правительстве Новосибирска.

Необычный подарок на 8 Марта

Ленинградский полковник Юрий Хромов опубликовал в инстаграме видеообращение, в котором поздравил женщин с 8 Марта. Он предложил отмечать в комментариях аккаунты бывших возлюбленных, чтобы их забрали в армию.

Twitter в России

Twitter не выполнил требования российского законодательства и не удалил запрещенный контент. В результате с 10 марта в России замедлят скорость работы соцсети. Платформу назвали опасной, потому что на ней призывают к азартным играм, наркотикам и суициду.