Вєсті Кремля. Слівки: Росія подарувала автобуси Нікарагуа

Росія подарувала Нікарагуа автобуси на суму в 1,3 мільярда рублів. Однак відплатити їм зможуть хіба що забороненими препаратами.

Які ще курйозні події трапились в Росії за останній тиждень – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Кадиров запросив Байдена на лікування в Чечню

Навальний – у колонії, де шиють білизну

Після рішення суду про ув'язнення Олексія Навального – про його місце перебування було мало що відомо. Згодом виявилось, що він у колонії, де шиють чоловічу білизну і дотримуються незвичного режиму.

Кадиров запросив Байдена лікуватись

Рамзан Кадиров після слів Джо Байдена про "Путіна вбивцю" запросив президента США на лікування в Чечню. Проте методи лікування в республіці занадто "цікаві".

Культурний скандал у Росії

Фігурантка справи щодо "Оборонсервісу" Євгенія Васильєва стала академіком. Проте у 2012 році вона як "скромна" працівниця апарату міністра оборони Росії вкрала у держави 600 мільйонів рублів.

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Захарова взялась коментувати слова Байдена

Речниця російського міністерства закордонних справ взялася коментувати обмовку президента США. Марію Захарову розвеселили слова oral promotion.

Шойгу хоче "Діснейленд"

Сергій Шойгу вирішив створити власний "Діснейленд". Водночас його навіть можуть побудувати поряд із храмом збройних сил Росії.

Поклонська запросить блогерів в окупований Крим

Наталія Поклонська намагається підкорити соцмережу Tik Tok. Російська колаборантка хоче запрошувати блогерів до окупованого Криму, проте, беручи до уваги ситуацію на півострові – зірками тіктоку можуть стати хіба що російські військові.

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Повний випуск "Вєсті Кремля. Слівки" за 20 березня: дивіться відео