У випуску програми "Вєсті Кремля. Найкраще 2020" – Путін запропонував заступнику голови колегії військово-промислової комісії Сергію Куликову очолити "Роснано" замість Анатолія Чубайса. Останній займався нанотехнологіями з 2011 року і їх можна перерахувати на пальцях руки. Російський стример Reeflay 2 години вів прямий ефір, коли на дивані поруч лежала його мертва подруга.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Кирилова пральня. Сибірська корона. Хайвей ту хел.