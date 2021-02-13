Вєсті Кремля. Слівкі: Навальній хочуть заборонити балотуватися в президенти

Асоціація бізнес-патріотів запропонувала не допускати дружину опозиціонера Олексія Навального Юлію до президентських виборів, щоб не повторити "білоруський сценарій". Водночас є варіанти й гірші – Навальна може знову бути разом з чоловіком, однак не на волі.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Що ще курйозного трапилось в Росії за останній тиждень – у програмі.

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Мілонов заговорив англійською

Заблокована через заворушення у Вашингтоні соцмережа Parler частково відновилась за допомогою росіян. Водночас руку допомоги Трампу протягнули з Росії – Віталій Мілонов заговорив англійською на тлі американського прапора і закликав громадян США переходити у російські соцмережі. Ймовірно, Мілонов настільки доборовся з геями, що сам перейшов у ворожий табір.

Два дивани Навального – розкіш

На розслідування про палац Володимира Путіна вирішили відповісти сюжетом апартаменти Олексія Навального. Російські пропагандисти зняли мініфільм про "палац" Олексія Навального в Німеччині. Прибічники Кремля заявили, що 2 дивани у вітальні опозиціонера – розкіш. Однак навіть виявлена ними пляшка "дорогого" вина – коштувала аж 233 рублі.

Новий формат протестів у Росії

У штабі Олексія Навального заявили про "новий формат" протестів. Людям 14 лютого запропонували вийти на балкон із ліхтариками, адже, за словами координатора штабу Леоніда Волкова, надихнув на відповідну акцію сам Навальний, який "малював" у залі суду серце.

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Лавров і підозра щодо спецслужб

Сергій Лавров запевнив, що Олексій Навальний отримав доступ до архіву "Штазі" лише за допомогою німецьких спецслужб. Проте схоже відео вже публікували на російському телеканалі НТВ, де про посвідчення Володимира Путіна розповідав проросійський журналіст.

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