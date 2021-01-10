Вєсті Кремля. Слівкі: Персональний консильєрі Путіна. Трамп хоче Альонку
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У випуску програми "Вєсті Кремля. Найкраще 2020" – у Росії розкрили особистого консильєрі Володимира Путіна. Ним є Юрій Ковальчук – доктор наук. Основне його завдання – видумувати жарти для діда. Донька Дональда Трампа заявила, що хоче забрати у Нью-Йорк скандальне страхіття – російську Альонку.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Квантові стани Путіна.
Сіріусу більше не наливати.
Пісок і каток.
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