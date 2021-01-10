У випуску програми "Вєсті Кремля. Найкраще 2020" – у Росії розкрили особистого консильєрі Володимира Путіна. Ним є Юрій Ковальчук – доктор наук. Основне його завдання – видумувати жарти для діда. Донька Дональда Трампа заявила, що хоче забрати у Нью-Йорк скандальне страхіття – російську Альонку.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Квантові стани Путіна. Сіріусу більше не наливати. Пісок і каток.