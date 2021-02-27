Вєсті Кремля. Слівки: Ізраїльтанку в Сирії обміняють на вакцину Sputnik V

Ізраїльський політик Беньямін Нетаньяху погодився поставити в Сирію російську вакцину в обмін на звільнення ізраїльтянки. Вона на початку лютого 2021 роки пішки перетнула кордон з Сирією в гористій місцевості.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Що ще курйозного трапилось в Росії за останній тиждень – у програмі.

У попередньому випуску Вєсті Кремля: Кадиров подякував Путіну за порятунок світу

Лукашенко і Путін на лижах

Президент Росії Володимир Путін разом з самопроголошеним очільником Білорусі Олександром Лукашенком каталися в Сочі на лижах. Там вони провели політичні переговорили.

Естафета рукостискань

Полковник Андрій Кривоносов є військовим комісаром Гомельської області. Для того, щоб поділитися "зарядом енергії і рішучості" від президента Білорусі Олександра Лукашенка, він організував "естафету рукостискань" з військовослужбовцями свого гарнізону.

Детективи Соловйов і Сосновський

Пропагандисти Володимир Соловйов та Дмитро Сосновський провели своє розслідування про Олексія Навального в інстаграмі. Вони виявили, що опозиціонер відпочивав на Канарах. До слова, розслідування Навального переглянули 113 мільйонів людей.

Російські дипломати на дрезині

Диппредставники Росії візком виїхали з Північної Кореї на саморобному візку – дрезині. Вони повертались додому з Пхеньяну. Однак через пандемію COVID-19 влада КНДР призупинила роботу всього транспортного сполучення.

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