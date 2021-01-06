У випуску програми "Вєсті Кремля. Найкраще 2020" – з перемогою на виборах в США Джо Байдена не погодився не тільки Дональд Трамп. У нього виявилася "надптужна" група підтримки. Сайт "Роскосмосу"отримав новий розділ – пісні про космос. За місце головної зірки може позмагатися навіть його директор.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Березовий гриб проти COVID-19. Артем Дзюба та гра рукою. Білий дим над Комунаркою.