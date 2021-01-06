Вєсті Кремля. Слівкі: Група підтримки Трампа. Пісні "Роскосмосу"
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У випуску програми "Вєсті Кремля. Найкраще 2020" – з перемогою на виборах в США Джо Байдена не погодився не тільки Дональд Трамп. У нього виявилася "надптужна" група підтримки. Сайт "Роскосмосу"отримав новий розділ – пісні про космос. За місце головної зірки може позмагатися навіть його директор.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Березовий гриб проти COVID-19.
Артем Дзюба та гра рукою.
Білий дим над Комунаркою.
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