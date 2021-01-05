У випуску програми "Вєсті Кремля. Найкраще 2020" – Артема Дзюбу дискваліфікували за гру рукою – така гра стала неабияким скандалом. Однак Дзюбу підтримали навіть пілоти. Вони намалювали чоловічий статевий орган в небі. "Роскосмос" хоче зробити усіх астронавтами – випустить алкоголь під брендом "Поехали".

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Врятувати рядового Дональда. Світ у 2020 році почав сходити з розуму.