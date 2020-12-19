У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 19 грудня – Олексій Навальний оприлюднив розслідування, де детально проаналізував, хто і як хотів вкоротити йому віку. Хоча, в принципі, міг би обійтися одним єдиним ім'ям. Росія багата на пришелепкуватих. Фріки там концентровані, ще й розставлені грамотно. Тому існування такого унікуму як Вікторія Боня не мало б дивувати.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Карта Криму у Навального. Путін перестав дружити з цифрами. Хто стане наступницею Кисєльова. Олівер Стоун вакцинувався. Шойгу став казковим персонажем. Скандал із BLM по-краснодарськи. Держдума пропонує лікувати алкоголізм. Що таке разнотик Мєдвєдєва. Розслідування про головного московського Ретьє. Челябінськ звернувся до Байдена.