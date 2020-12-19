Вєсті Кремля. Слівкі: Два отруєння Навального. Боня тішить "сенсаціями"
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У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 19 грудня – Олексій Навальний оприлюднив розслідування, де детально проаналізував, хто і як хотів вкоротити йому віку. Хоча, в принципі, міг би обійтися одним єдиним ім'ям. Росія багата на пришелепкуватих. Фріки там концентровані, ще й розставлені грамотно. Тому існування такого унікуму як Вікторія Боня не мало б дивувати.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Карта Криму у Навального.
Путін перестав дружити з цифрами.
Хто стане наступницею Кисєльова.
Олівер Стоун вакцинувався.
Шойгу став казковим персонажем.
Скандал із BLM по-краснодарськи.
Держдума пропонує лікувати алкоголізм.
Що таке разнотик Мєдвєдєва.
Розслідування про головного московського Ретьє.
Челябінськ звернувся до Байдена.
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