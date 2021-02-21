Вєсті Кремля. Слівкі: Clubhouse проти пропагандиста Соловйова

Російський пропагандист Володимир Соловйов зареєструвався у новій соцмережі Clubhouse. Він вже навіть створив переговорну кімнату, однак у додатку його заблокували. Він почав обурюватися, нібито Clubhouse проти "свободи слова".

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Що ще курйозного трапилось в Росії за останній тиждень – у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Кар'єрний зріст сина Кадирова

Маск покликав Путіна Clubhouse

Російського президента Володимира Путіна покликали поспілкуватися в соцмережі Clubhouse. Запрошення прозвучало від американського мільярдера Ілона Маска. Про те, як відреагував Путін, ще не відомо. Натомість Маску вже пропонують забрати президента Росії на Марс.

Навальний попросив сіль

Опозиціонер Олексій Навальний заявив, що у його камері немає солі. Він її замовляє, але не привозять. Навальний запевнив, що з прокурорами говорити про юридичні моменти безглуздо, а тому він краще запитає, як засолити огірки.

Фальсифікація Фаберже

Серед експонатів виставки творів Фаберже можуть бути підробки. Про це в січні заявив лондонський колекціонер. Тепер у музеї проведуть дослідження нових екземплярів. Ба більше, підозрюють, що несправжні не лише Фаберже.

Рогозін пожартував з NASA

Генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін відреагував на перші знімки з Марсу американського Perseverance. Він опублікував фото з Марсу та себе, однак користувачі не оцінили такого жарту.

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