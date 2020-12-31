Вєсті Кремля. Слівкі: Ботокс скульптури Пожарського. Дума Росії проти білизни
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 31 грудня – у соцмережах з'явилось фото скульптури Пожарського. На ньому виявили фотошоп, проте й без – скульптура як після ботоксу. Роскомнадзор вимагає видалити статтю про депутата Думи Хінштейна в білизні. Мовиться про події 2006 року.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Pfizer і Moderna у Сколково.
Російські силовики VS монах в жіночому монастирі.
Історія про гульфік Навального.
13 років тюрми за фото з весілля.
"Ліві свічки" на Росіїї.
Сигнали Набіуліної.
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