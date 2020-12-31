У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 31 грудня – у соцмережах з'явилось фото скульптури Пожарського. На ньому виявили фотошоп, проте й без – скульптура як після ботоксу. Роскомнадзор вимагає видалити статтю про депутата Думи Хінштейна в білизні. Мовиться про події 2006 року.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Pfizer і Moderna у Сколково. Російські силовики VS монах в жіночому монастирі. Історія про гульфік Навального. 13 років тюрми за фото з весілля. "Ліві свічки" на Росіїї. Сигнали Набіуліної.