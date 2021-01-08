У випуску програми "Вєсті Кремля. Найкраще 2020" – британьска The Times назвала скетч російського ведучого про Обаму расистським. А публіка ютубу завалила ролик дизлайками та гнівними коментарями. У Путіна підгорає через Навального. І горить так, що Пєсков скасовує усі свої брифінги. Усі інші факти неважливі. Хоча, наприклад, сам опозиціонер так не думає.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Олівер Стоун "ширнувся" російською вакциною. Французьке громадянство Люба Кірієнко.