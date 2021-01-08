Вєсті Кремля. Слівкі: BLM від родини Симоньян. Чому підгорає у Путіна
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У випуску програми "Вєсті Кремля. Найкраще 2020" – британьска The Times назвала скетч російського ведучого про Обаму расистським. А публіка ютубу завалила ролик дизлайками та гнівними коментарями. У Путіна підгорає через Навального. І горить так, що Пєсков скасовує усі свої брифінги. Усі інші факти неважливі. Хоча, наприклад, сам опозиціонер так не думає.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Олівер Стоун "ширнувся" російською вакциною.
Французьке громадянство Люба Кірієнко.
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