Вєсті Кремля. Слівкі: Аукціон за Альонку. Росіяни без "Дому-2"
-
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 26 грудня – на Росії статую Альонки хотіли забрати як місцеві поціновувачі "мистецтва", так і всеросійські божевільні. Однак у Трампа теж можуть позмагатися за неї. У росіян вирішили забрати улюблене шоу. Нових випусків "Дому-2" на російських телеканалах невдовзі не буде.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Розслідування Навального.
Пам'ятник "Альонкє".
Заборона Путіну відвідувати Олімпіади.
Одкровення Олівера Стоуна.
Робот FEDOR причетний до проблеми з МКС.
Квартира матері Аліни Кабаєвої.
Соловйов "обійшов" Дудя.
Моргенштерну заборонять "вбивати дєда".
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter