У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 26 грудня – на Росії статую Альонки хотіли забрати як місцеві поціновувачі "мистецтва", так і всеросійські божевільні. Однак у Трампа теж можуть позмагатися за неї. У росіян вирішили забрати улюблене шоу. Нових випусків "Дому-2" на російських телеканалах невдовзі не буде.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Розслідування Навального. Пам'ятник "Альонкє". Заборона Путіну відвідувати Олімпіади. Одкровення Олівера Стоуна. Робот FEDOR причетний до проблеми з МКС. Квартира матері Аліни Кабаєвої. Соловйов "обійшов" Дудя. Моргенштерну заборонять "вбивати дєда".