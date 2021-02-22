Маргарита Симоньян у своєму твіттері опублікувала вислів із релігійної книги, де зазначила, що "Навал – злодій", натякаючи на Олексія Навального. "Особливе" ставлення у пропагандистки до опозиціонера почалася ще після виходу фільму-розслідування ФБК про неї та її чоловіка.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Які ще події неоднозначні відбулися станом на 22 лютого – дізнайтесь далі.

До теми Вєсті Кремля: Кар'єрний зріст сина Кадирова

Рогозін "атакував" Марс

Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін хизувався перед Володимиром Путіним "здобутками" Росії у космічній галузі. Проте він забув розповісти про свої жарти у твіттері після американської місії на Марс, які згодом прибрав.

Жириновський хоче обмежити вагу

Володимир Жириновський запропонував обмежити вагу росіян, сказав, що люди з лишньою вагою – це надто великі гроші для держави. Проте питання у тому, що робити сам політик, якщо його ініціативу підтримають, бо ж струнким його назвати не можна. Водночас невідомо, чи не запропонує він згодом обмежити ще щось.

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