Вєсті Кремля: Штаб Навального анонсував акцію до Дня закоханих

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 лютого – штаб російського опозиціонера Олексія Навального запропонував для росіян новий формат протесту. В День закоханих вони мають вийти ввечері в свій двір та ввімкнути ліхтарики.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

У минулому випуску Вєсті Кремля: Розслідування про елітний "відпочинок" Навального в Німеччині

НТВ показали посвідчення Путіна

У фільмі-розслідуванні "Палац Путіна" російського опозиціонера Олексія Навального є кадри з будівлі колишньої резидентури радянської розвідки в Дрездені. Там опозиціонер обговорює матеріали з папки, яку він презентує як "особиста справа Путіна". Однак подібним у 2019 році займались й журналісти НТВ, які в ефірі показали посвідчення на ім'я майора КДБ Володимира Путіна.

Цікаво Youtube блокував відеорозмову Навального з його отруйником

В МЗС Росії тепер є тікток

У Міністерства закордонних справ Росії з'явився свій аккаунт в тіктоці. Там вже з'явились відео, опозиціонер Олексій Навальний висловлюється про російську вакцину проти коронавируса "Супутник V".

Нобелівська премія для "Супутника V"

Російський політик Володимир Жириновський запропонував висунути творців вакцини проти коронавірусу "Супутника V" на Нобелівську премію. За його словами, створення вакцини – це епохальна подія.