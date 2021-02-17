Вєсті Кремля: Серед експонатів Фаберже можуть бути підробки
В січні лондонський колекціонер заявив, що серед експонатів виставки творів Фаберже є підробки. Тому в музеї проведуть дослідження нових екземплярів, а також – вивчать архіви.
Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі
Що ще цікавого відбулось в середу, 17 лютого – дізнайтесь далі.
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Карикатура на Рогозіна
Генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін вважає карикатуру Deutsche Welle на себе і робота "Федора" нудною і бездарною. Про це він повідомив у своєму телеграмі.
Соловйов похвалив Гітлера
Володимир Соловйов назвав у своїй програмі Адольфа Гітлера найсильнішою людиною. Також він сказав, що Гітлер "не косив від армії і воював відважно під час Першої світової війни".
Працювати без обмежень за віком
В Росії відтепер призначені президентом держслужбовці зможуть працювати без обмежень за віком. Відповідний законопроєкт Володимир Путін вніс на розгляд Держдуми і його ухвалили в першому читанні.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 лютого:
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