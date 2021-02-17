В січні лондонський колекціонер заявив, що серед експонатів виставки творів Фаберже є підробки. Тому в музеї проведуть дослідження нових екземплярів, а також – вивчать архіви.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Що ще цікавого відбулось в середу, 17 лютого – дізнайтесь далі.

Також читайте Свідомо нездійсненна: у Росії відреагували на вимогу ЄСПЛ звільнити Навального

Карикатура на Рогозіна

Генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін вважає карикатуру Deutsche Welle на себе і робота "Федора" нудною і бездарною. Про це він повідомив у своєму телеграмі.

Соловйов похвалив Гітлера

Володимир Соловйов назвав у своїй програмі Адольфа Гітлера найсильнішою людиною. Також він сказав, що Гітлер "не косив від армії і воював відважно під час Першої світової війни".

Працювати без обмежень за віком

В Росії відтепер призначені президентом держслужбовці зможуть працювати без обмежень за віком. Відповідний законопроєкт Володимир Путін вніс на розгляд Держдуми і його ухвалили в першому читанні.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням .

Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 лютого: