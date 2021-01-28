Вєсті Кремля: РПЦ проти храму біля палацу Путіна

В Росії заявили, що храм на території ймовірної резиденції Володимира Путіна в Геленджику не відноситься до Новоросійської єпархії РПЦ. В честь кого було освячено храм та чи можна в ньому проводити служби – також не відомо. Тож або будівля лише має вигляд храму, або Путін вирішив змінити релігію і уявив себе кимось із богів.

Джерело: 24 канал

Які ще курйозні події трапилися в Росії – дізнайтеся в програмі "Вєсті Кремля".

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Повторення 1937 року у Росії

Журналісти віднайшли авторів, які передбачили як Трампа, так і рух Black Lives Matter і запевняли в тому, що події повторюються раз в декілька років. Наразі календар 2021 року абсолютно збігається з календарем 1937 року. Саме тоді почався Великий терор – масовові вбивста неугодних Сталіну на території СРСР. В Росії наприкінці січня 2021 року події наче повторюються.

Розкіш задля імперїі

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін запевнив, що нібито "простий" спосіб життя чиновників може призвести до бідності в країні. Тоді, ймовірно, президент Росії мріє їздити на тролейбусі чи жити в "квартирі-хрущовці", але змушений посійно перебувати в розкоші задля держави.

Путін на рублях

У Держдумі Росії запропонували розмістити портрет Путіна на банкноті у 5 тисяч рублів. Проте, беручи до уваги нестабільність російського рубля і постать Путіна – переробляти банкноту немає сенсу. Краще випустити купюру одразу у 5 мільйонів рублів.

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