У Росії появився "Перший космічний" телеканал. Його створив та запустив у ефір "Роскосмос". Попри те, що на каналі обіцяли показувати тематичні наукові програми та фільми, там транслюють лише промо-ролики.

Що ще курйозного сталось в Росії 5 березня – читайте далі.

У попередньому випуску Вєсті Кремля: Кнайсль та інші 11 апостолів Путіна

Конкурент Путіна

Президент Росії Володимир Путін має багато спільного із відомим журналістом Дмитром Гордоном. Вони обоє доволі невдало, але впевнено співають і жартують, а також регулярно з'являються у ефірі на телебаченні.

Мама Собчак проти протестів

Сенаторка Людмила Нарусова, що є мамою Ксенії Собчак, заявила, що їй неприємно, коли "маргінальні люди" стоять з "поодинокими пікетами". Це викликало хвилю обурення в соцмережах. Натомість сама Собчак повідомила, що погляди мами не розділяє.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 5 березня: