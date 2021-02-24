Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про непрацездатність російських ракет "Іскандерів". Під час конфлікту у Нагірному Карабасі вірмени спробували запустити їх по території противника, однак ракета промахнулася.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Детальніше про те, які ще цікаві події відбулися станом на 24 лютого – дізнайтесь далі.

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Роскосмос створив старі листівки

Роскосмос долучився до привітань з 23 лютого, до допису у твітері ще й листівку прикріпили – відредагований варіант радянського плаката. У Росії, як завжди, вирішили не видумувати нове.

Влада Росії проти хокеїста

У центрі уваги росіян опинився хокеїст Артемій Панарін – його тренер розповів історію про нібито побиття ним дівчини у 2011 році. Про інцидент мовчали декілька років, тож ймовірно, викриття має політичний підтекст.

Прихильників Навального каратимуть за поцілунки

На главу штабу Олексія Навального в Краснодарі склали протокол щодо ЛГБТ-пропаганди за фото з поцілунками в інстаграмі. Однак цілуватися вирішили "заборонити" лише прихильникам опозиціонера.

Золотов поплутав дати

Голова Росгвардії Віктор Золотов планує заснувати пам"ятну медаль "210 років війська національної гвардії Росії". Проте є нюанс, відповідна структура створена у 2016 році, а відлік за її створення Золотов веде з 2011 року.