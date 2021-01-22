Виявляється, російська вакцина може буквально за тиждень змінити свій хімічний склад самостійно, точніше – з допомогою указів. Раніше казали, що "Супутнік V" повинен весь час перебувати при температурі мінус 18 і нижче. Але російський МОЗ дозволив і при температурі плюс 2.

Про курйозні події, які трапилися в Росії – дізнайтеся в програмі "Вєсті Кремля" на 24 каналі.

Цікаво Вєсті Кремля: Королівські хороми Путіна в Геленджику

Кіркоров проти Навального

Філіп Кіркоров у своєму інстаграмі закликав згуртуватися навколо "лідера" перед акцією протесту на підтримку Навального. Також він попросив "не розхитувати човен", що б це не означало. Ще він запропонував всім "обнулитися".

Американські плагіатори

У Росії запевняють, начебто американська співачка Леді Гага на інавгурації Джо Байдена була одягнута точно як російська співачка Алла Пугачьова у 2019 році на концерті у Кремлі. Це помітив особистий стиліст росіянки.