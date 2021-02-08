Вєсті Кремля: Розслідування про елітний "відпочинок" Навального в Німеччині

На каналі "Россия-1" показали сюжет про віллу Олексія Навального, в якій він проживав у Німеччині. Прокремлівські медіа показали двоповерховий будинок, площею в понад 300 квадратних метрів.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Що ще цікавого трапилось в Росії 8 лютого – читайте далі.

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Юлії Навальній планують заборонити брати участь у виборах

Асоціація бізнес-патріотів запропонувала не допускати до виборів Юлію Навальну, щоб вона не повторила "білоруський сценарій". Тобто, аби дружина опозиціонера не стала російською Світланою Тихановською.

Симоньян засудила росіян, які скаржаться на маленькі пенсії

Головна редакторка пропагандистського каналу Russia Today розкритикувала росіян, які скаржаться, бо нібито отримують маленькі пенсії. За її словами, пенсіонерам зараз платять в рази більше, ніж було в 90-х.

У Росії на аукціоні продали фото ОМОНівця з портретом Путіна

Російський фотограф Дмитро Марков продав за 2 мільйони рублів на аукціоні знімок з ОВС, який вже назвали символом протестів у підтримку Олексія Навального. На фото – силовик у масці, який сидить на тлі портрету Путіна.

До теми У Росії на аукціоні продали знімок ОМОНівця з портретом Путіна: ціна вражає