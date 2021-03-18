Вєсті Кремля: У Росії можуть відкрити воєнний "Діснейленд"

У Росії можуть побудувати новий музей у вигляді "блакитної зірки". Туди планують перенести Центральний музей Збройних сил, який існує в Москві. У мережі поширюють чутки, нібито насправді побудують не музей, а так званий "Діснейленд".

Детальніше про те, які ще курйозні події відбулись в Росії за четвер, 18 березня – у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Полювання на відьом у Чечні

Подарунок Нікарагуа від Росії

Росія в 2021 році безоплатно передасть Нікарагуа 250 автобусів. На ці цілі, включаючи доставку та гарантійне обслуговування, мінпромторгу РФ виділять до 1,3 млрд рублів. Про це сказано в розпорядженні уряду РФ, опублікованому на порталі правової інформації.

Розслідування у Чечні

Видання "Нова газета" у березні опублікувала нове розслідування про масові позасудові розправи в Чечні. Ексклюзивні подробиці розповів ексспівробітник полку імені Ахмата Кадирова. У матеріалі мовиться про те, що у Чечні були масові позасудові страти, а також люди зазнавали жорстоких тортур – від них вимагали зізнатись у тому, чого насправді могло й не бути.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням

Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 18 березня: