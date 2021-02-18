Вєсті Кремля: Росіяни винайшли новий "Супутник V"

У Росії наробили значну кількість доз вакцини проти коронавірусу, яку з радістю відправляли іншим країнам. Як виявилось, вже почалися міжнародні випробування нового російського препарату – "Супутник Light". Проте так звану вакцину створили аж занадто швидко.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Які ще події неоднозначні відбулися в четвер, 18 лютого – дізнайтесь далі.

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Племінник Путіна відзначився абсурдною заявою

Племінник Володимира Путіна, захищаючи родича, порівняв розслідування про його палац з роботою німецьких шпигунів. Він звернув увагу на скріпки в документах та посилався на абсурдні розмови. З таким талантом підбору слів Роман Путін міг би стати репером.

Міхалков став фізіономістом

Микита Міхалков взяв на себе місію головного фізіономіста Росії. В останньому випуску він довго аналізував розпад СРСР та постать Бориса Єльцина. Водночас він звернув увагу на схожість посмішок Навального та Єльцина, а постаті обох політиків назвав символом розпаду.

Зі школярами зіграли в ОМОНівців

У Нижньовартовську поліція зіграла зі школярами в протестувальників та ОМОН. Як і силовики вони використовували щити, а діти кидали в них м'ячами.

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