Вєсті Кремля: Росія взялася за власний туризм

Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Російські туристи часто відзначалися своїми діями на курортах Туреччини та Єгипту. Наразі Ростуризм хоче розробити для країни власні стандарти відпочинку "все включено". Проте, беручи до уваги вподобання деяких росіян – нововведення можуть здивувати.
Які ще курйозні події відбулися в Росії станом на середу, 3 березня – читайте далі.
До теми Вєсті Кремля: В патріарха Кирила – нескромний палац
Нещодавно Ілон Маск запросив Володимира Путіна на розмову в нову соціальну мережу Clubhouse. Проте пенсіонери із "Загонів Путіна" заявили, що соцмережу потрібно закрити, адже президент, мовляв, може потрапити в пастку і хтозна-що насправді потрібно Маску.
Журналіст Євген Назаренко повідомив, що в соцмережі компанії Clubhouse натрапив на питання до Михайла Ходорковського про Крим. Він сказав, мовляв, "відкриті кордони" зможуть розв'язати проблему щодо півострова – проте відповідні слова, ймовірно, не зрозумів ніхто.
Чиновники Ярославської області включили в кошторис будівництва школи "тактильні 3-D портрети Володимира Путіна, Володимира Леніна та Йосипа Сталіна як обладнання для учнів з вадами зору". Проте невідомо, чи обмежаться вони лише обличчями, та й чи не почнуть встановлювати статуї.
Російська православна церква вже відзначалася закликами про заборону російської нецензурної лексики та карикатур, пов'язаних з християнством. Наразі РПЦ навіть назвала бої без правил нехристиянським спортом.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 3 березня: