Вєсті Кремля: Росія взялася за власний туризм
Російські туристи часто відзначалися своїми діями на курортах Туреччини та Єгипту. Наразі Ростуризм хоче розробити для країни власні стандарти відпочинку "все включено". Проте, беручи до уваги вподобання деяких росіян – нововведення можуть здивувати.
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Які ще курйозні події відбулися в Росії станом на середу, 3 березня – читайте далі.
До теми Вєсті Кремля: В патріарха Кирила – нескромний палац
"Загони Путіна" проти нової соцмережі
Нещодавно Ілон Маск запросив Володимира Путіна на розмову в нову соціальну мережу Clubhouse. Проте пенсіонери із "Загонів Путіна" заявили, що соцмережу потрібно закрити, адже президент, мовляв, може потрапити в пастку і хтозна-що насправді потрібно Маску.
Ходорковський відзначився словами про Крим
Журналіст Євген Назаренко повідомив, що в соцмережі компанії Clubhouse натрапив на питання до Михайла Ходорковського про Крим. Він сказав, мовляв, "відкриті кордони" зможуть розв'язати проблему щодо півострова – проте відповідні слова, ймовірно, не зрозумів ніхто.
У Росії створять 3-D портрети Путіна
Чиновники Ярославської області включили в кошторис будівництва школи "тактильні 3-D портрети Володимира Путіна, Володимира Леніна та Йосипа Сталіна як обладнання для учнів з вадами зору". Проте невідомо, чи обмежаться вони лише обличчями, та й чи не почнуть встановлювати статуї.
РПЦ висловились проти боїв без правил
Російська православна церква вже відзначалася закликами про заборону російської нецензурної лексики та карикатур, пов'язаних з християнством. Наразі РПЦ навіть назвала бої без правил нехристиянським спортом.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 3 березня:
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