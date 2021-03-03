Російські туристи часто відзначалися своїми діями на курортах Туреччини та Єгипту. Наразі Ростуризм хоче розробити для країни власні стандарти відпочинку "все включено". Проте, беручи до уваги вподобання деяких росіян – нововведення можуть здивувати.

Які ще курйозні події відбулися в Росії станом на середу, 3 березня – читайте далі.

До теми Вєсті Кремля: В патріарха Кирила – нескромний палац

"Загони Путіна" проти нової соцмережі

Нещодавно Ілон Маск запросив Володимира Путіна на розмову в нову соціальну мережу Clubhouse. Проте пенсіонери із "Загонів Путіна" заявили, що соцмережу потрібно закрити, адже президент, мовляв, може потрапити в пастку і хтозна-що насправді потрібно Маску.

Ходорковський відзначився словами про Крим

Журналіст Євген Назаренко повідомив, що в соцмережі компанії Clubhouse натрапив на питання до Михайла Ходорковського про Крим. Він сказав, мовляв, "відкриті кордони" зможуть розв'язати проблему щодо півострова – проте відповідні слова, ймовірно, не зрозумів ніхто.

У Росії створять 3-D портрети Путіна

Чиновники Ярославської області включили в кошторис будівництва школи "тактильні 3-D портрети Володимира Путіна, Володимира Леніна та Йосипа Сталіна як обладнання для учнів з вадами зору". Проте невідомо, чи обмежаться вони лише обличчями, та й чи не почнуть встановлювати статуї.

РПЦ висловились проти боїв без правил

Російська православна церква вже відзначалася закликами про заборону російської нецензурної лексики та карикатур, пов'язаних з християнством. Наразі РПЦ навіть назвала бої без правил нехристиянським спортом.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 3 березня: