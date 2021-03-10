Вєсті Кремля: Росія відправить на Євробачення "русскую женщіну"

Росію на Євробаченні представить виконавиця Маніжа із композицією "Русская женщина". Громадянам співачка виявилась "не достатньо російською". Може, не дарма Навального закрили – готують до наступного конкурсу.

Про найкурйозніші події в Росії, станом на середу, 10 березня – у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Лукашенко бідніший навіть за очільника Кремля

Блокування Twitter

У Росії з 10 березня сповільнили швидкість роботи Twitter. Таке рішення пов'язане з тим, що компанія не виконала вимоги російського законодавства і не видалила заборонений контент.

Податок на блогерів

Новий законопроєкт в Росії пропонує, щоб іноземні інтернет-платформи примусово сплачувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб за російських блогерів, які заробляють на рекламі в них. Завдяки закону, доходи бюджету від діяльності блогерів мають вирости.

Причина корупції в Росії

Глава Національного антикорупційного комітету Росії Кирило Кабанов пояснив високий рівень корупції в Москві великою кількістю бюджетних коштів. Тож Мін'юст запропонував пробачати чиновникам корупцію внаслідок "обставин непереборної сили".

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням

Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 10 березня: