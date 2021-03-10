Вєсті Кремля: Росія відправить на Євробачення "русскую женщіну"
Росію на Євробаченні представить виконавиця Маніжа із композицією "Русская женщина". Громадянам співачка виявилась "не достатньо російською". Може, не дарма Навального закрили – готують до наступного конкурсу.
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Про найкурйозніші події в Росії, станом на середу, 10 березня – у програмі.
Цікаво Вєсті Кремля: Лукашенко бідніший навіть за очільника Кремля
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 10 березня:
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