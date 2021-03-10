Про найкурйозніші події в Росії, станом на середу, 10 березня – у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Лукашенко бідніший навіть за очільника Кремля

Блокування Twitter

У Росії з 10 березня сповільнили швидкість роботи Twitter. Таке рішення пов'язане з тим, що компанія не виконала вимоги російського законодавства і не видалила заборонений контент.

Податок на блогерів

Новий законопроєкт в Росії пропонує, щоб іноземні інтернет-платформи примусово сплачувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб за російських блогерів, які заробляють на рекламі в них. Завдяки закону, доходи бюджету від діяльності блогерів мають вирости.

Причина корупції в Росії

Глава Національного антикорупційного комітету Росії Кирило Кабанов пояснив високий рівень корупції в Москві великою кількістю бюджетних коштів. Тож Мін'юст запропонував пробачати чиновникам корупцію внаслідок "обставин непереборної сили".

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