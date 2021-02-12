Вєсті Кремля: Росія відправить в космос 300 грамів вугілля

"Роскосмос" планує запустити в космос супутник з кузбаським вугіллям. Таким чином Росія хоче моніторити ситуацію з виникненням лісових пожеж.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Що ще цікавого трапилося в Росії 12 лютого – читайте далі.

У попередній програмі Вєсті Кремля: Революція "фонариков" Навального скасовується

Кремль похвалив Україну за створення антиросійської групи в ПАРЄ

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова відзначила главу української делегації в ПАРЄ Єлизавету Ясько за створення групи "Балтік-плюс". Мовиться про неформальне об'єднання країн, метою якого є протидія Росії.

Росія відновлює виробництво радянських біноклів

У Росії вирішили відродити виробництво театральних біноклів, які використовувалися ще за часів Радянського Союзу. Пристрій працює за схемою всесвітньо відомого вченого Галілео Галілея. Наразі випустили вже 50 одиниць таких біноклів.

В Росії хочуть популяризувати плавучі будинки

У російському уряді задумалися над розвитком незвичайних помешкань – плавучих будинків. Прем'єр-міністр Михайло Мішустін заявив, що такі хаусботи можна використовувати на різних водних об'єктах.

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