Вєсті Кремля: Росія відправить в космос 300 грамів вугілля
"Роскосмос" планує запустити в космос супутник з кузбаським вугіллям. Таким чином Росія хоче моніторити ситуацію з виникненням лісових пожеж.
Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі
Що ще цікавого трапилося в Росії 12 лютого – читайте далі.
У попередній програмі Вєсті Кремля: Революція "фонариков" Навального скасовується
Кремль похвалив Україну за створення антиросійської групи в ПАРЄ
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова відзначила главу української делегації в ПАРЄ Єлизавету Ясько за створення групи "Балтік-плюс". Мовиться про неформальне об'єднання країн, метою якого є протидія Росії.
Росія відновлює виробництво радянських біноклів
У Росії вирішили відродити виробництво театральних біноклів, які використовувалися ще за часів Радянського Союзу. Пристрій працює за схемою всесвітньо відомого вченого Галілео Галілея. Наразі випустили вже 50 одиниць таких біноклів.
В Росії хочуть популяризувати плавучі будинки
У російському уряді задумалися над розвитком незвичайних помешкань – плавучих будинків. Прем'єр-міністр Михайло Мішустін заявив, що такі хаусботи можна використовувати на різних водних об'єктах.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
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