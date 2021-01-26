Вєсті Кремля: "Революція хризантем" у Росії

У світ були різні успішні та безкровні повалення режимів. Російським протестам останніх днів можна дати назву "революція хризантем", адже скандальний ОМОНівець, що вдарив ногою у живіт жінку – прийшов до неї у лікарню саме з цим квітами, а вона "все зрозуміла".

Джерело: 24 канал

Які ще курйозні події трапилися в Росії – дізнайтеся в програмі "Вєсті Кремля".

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Путін в Геленджику

19 січня Олексій Навальний опублікував фільм про справжній палац Володимира Путіна. Проте так виправдовуватись, як російський президент – не вміє ніхто. Тож він сказав, що йому та його близьким не належить майно, про яке мовиться у фільмі.

"Нелегальні" порівняння

Володимир Путін попросив заборонити порівняння СРСР з Німеччиною часів Адольфа Гітлера. Загалом в російській Думі вирішили серйозно взятися за історію. Відтак порівнювати тепер можна буде лише "половців з печенігами".

Хакери і пресслужба Лукашенка

Пресслужба самопроголошеного президента Білорусі таки стала черговою жертвою хакерів. У фейсбуці написали про смерть прессекретаря Олександра Лукашенка Наталії Ейсмонт.