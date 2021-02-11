Вєсті Кремля: Революція "фонариков" Навального скасовується

У всьому світі 14 лютого відзначають День закоханих, але не в Росії. Там вирішили влаштувати оригінальну "ліхтарикову" акцію на підтримку Олексія Навального. Однак така ідея не сподобалась Кремлю.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Про найцікавіше за 11 лютого – читайте у програмі.

У минулому випуску Вєсті Кремля: Концерн "Калашніков" пропагує smart-автомат для залучення покоління Z

Заміна російського гімну

На чемпіонаті світу з ковзанярського спорту гімн Росії замінять музикою Петра Чайковського. Все через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства, які заборонили на 2 роки використовувати гімн Росії на олімпіадах і чемпіонатах світу.

Найбідніший регіон – Тува

Республіка Тува названа регіоном з найвищим рівнем бідності у Російській Федерації. Глава Тува Шолбан Кара-оол вирішив розв'язати цю проблему і доручив вченим з'ясувати причини бідності населення.

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