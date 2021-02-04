У Росії настала проблема з харчуванням. Навіть еліта з еліт – російські космонавти – змушені голодувати. Щоб вирішити цю проблему Росія пішла на рішучий крок – підтримала створення продуктових сертифікатів. Влада запустить скажений принтер, і вся російська родина буде нагодована.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Що ще цікавого сталось у четвер, 4 лютого – дізнайтесь далі.

Цікаво Вєсті Кремля: В кінотеатрах Росії запускають пропагандиські ролики про загрози протестів

Танки снігу не бояться

Російський танк "Армата" привезуть в Антарктиду. особливість танку в електрохімічній гарматі Ця машину снігу точно не боїться. Ба більше, може навіть підняти рівень Світового океану. Такі катаклізми просто необхідні Володимиру Путіну. Все для того, аби він міг комфортно виходити у велике плавання прямо з "аквадискотеки".

Мітинг Зюганова

Усі думали, що російський політик Геннадій Зюганов вже давно бальзамований з Леніним, але ні, виявляється, що живий. Він приймає від Путіна подарунки і ходить на риболовлю з кремлівськими колегами. Зюганов 23 лютого хоче вийти на вулиці Росії з подарунками: одеколоном і шкарпетками – такою буде революція.

Водкоборець

У російських пожежників є "алкаш-керівник" Євген Тетеркін. Він наказує наливати йому горілку, варити уху та використовує рятівників як таксистів. Пожежну бригаду вночі підіймають по тривозі не гасити пожежу, а буйного від горілки керівника. Після цієї історії є дивне відчуття, що схоже вже було. Схоже, "алкаш-керівник" – це маленька версія Путіна.

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