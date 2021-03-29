Вєсті Кремля: Путін може стати справжнім влогером

Президенту Росії Володимиру Путіну запропонували стати влогером. Журналіст на одній з конференцій сказав, що президенту це б точно вдалося. Той пообіцяв обов'язково подумати над пропозицією.

Про інші курйозні події, які відбулись у Росії станом на понеділок, 29 березня – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Моргенштерну заборонили співати пісню про Путіна

Росія та М'янма обмінялись подарунками

Заступник голови Міноборони Росії Олександр Фомін обмінявся подарунками з лідером військової хунти М'янми. Ба більше, Фомін відвідав парад, який проігнорували західні країни.

"Руки Вверх" в Мінську

У Мінську відбувся масовий захід – на головній арені виступила російська група "Руки Вверх". МІсцеві ЗМІ повідомляли, що на концерт прийшли сотні людей. Зазначали, що навіть чоловіки плакали під "Солнышко" і "Алешку".

Покарання за приниження Путина

Депутат Держдуми Леонід Слуцький заявив, що в Росії необхідно посилити покарання за образу президента. Річ у тім, що там усі були шоковані від заяви Джо Байдена – він сказав, що Путін – вбивця. Коментуючи цю ситуацію, депутат запропонував таке рішення.

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Дивіться "Вєсті Кремля" за 29 березня 2021: відео