Вєсті Кремля: Путін і Лукашенко покатались на лижах в Сочі

Президент Росії Володимир Путін разом з очільником Білорусі Олександром Лукашенком каталися в Сочі на лижах. Там в них відбувались переговори.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

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До теми Лукашенко втримується при владі лише завдяки Росії, – Губаревич

Російська вакцина в Сирії

Ізраїльський політик Беньямін Нетаньяху погодився поставити в Сирію російську вакцину в обмін на звільнення ізраїльтянки. Мовиться про мешканку поселення на Західному березі річки Йордан, яка на початку лютого 2021 роки пішки перетнула кордон з Сирією в гористій місцевості.

Любов Кривоноса до Лукашенка

Військовий комісар Гомельської області, полковник Андрій Кривоносов організував "естафету рукостискань" з військовослужбовцями свого гарнізону. Він зробив це для того, щоб поділитися "зарядом енергії і рішучості" від президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Привітання слідчого комітету

Слідчий комітет опублікував на своєму сайті привітання з днем ​​народження для тих, кому виповнюється 14 років. В ньому нагадали, що тепер на підлітків чекає кримінальна відповідальність за різні види злочинів.

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