Вєсті Кремля: Путін і Лукашенко покатались на лижах в Сочі

Президент Росії Володимир Путін разом з очільником Білорусі Олександром Лукашенком каталися в Сочі на лижах. Там в них відбувались переговори.
Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі
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