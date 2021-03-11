Вєсті Кремля: Пропагандист Соловйов просить про допомогу

Володимир Соловйов став об'єктом дослідження російського опозиціонера Іллі Яшина. Той заявив, що у телеведучого може бути певний розлад. Він дивно себе поводить, схильний до нецензурних висловлювань та нібито кричить про допомогу.

Про найкурйозніші події в Росії, станом на середу, 11 березня – у програмі.

Зверніть увагу Вєсті Кремля: Росія відправить на Євробачення "русскую женщіну"

Тренінги для російських журналістів

Росгвардія планує провести для студентів факультету журналістики Московського університету спеціальні тренінги. Їх навчатимуть, як працювати на мітингах. Організатори запевнили, що якщо такий досвід буде успішний – його використовуватимуть і на інших кафедрах.

Дім Скрипаля

Будівля колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в британському місті Солсбері виставлять на продаж. Саме у цій будівлі його разом з дочкою отруїли "Новачком". Будівлю вже очистили.

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Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 11 березня: