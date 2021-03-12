Організатори Євробачення не допустили на конкурс гурт "Галасы ЗМеста", який підтримує режим Лукашенка. Відповідне рішення прийняли через політичний підтекст пісні "Я навчу тебе".

Про курйозні події, які сталися в Росії станом на п'ятницю, 12 березня – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Пропагандист Соловйов просить про допомогу

Фільми про ЛГБТ і "толерантність" Росії

З російської версії фільму про ЛГБТ "Супернова" вирізали 3 хвилини. Проте беручи до уваги нібито окремих представників нетрадиційної орієнтації у владі Росії – відповідна позиція доволі дивна.

Комуністка прийняла іслам

Депутатка міської ради Уфи від комуністичної партії Росії Юлія Романчева заявила, що прийняла іслам. Наразі вона має намір вести відповідний до релігії спосіб життя.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 12 березня: