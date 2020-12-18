Вєсті Кремля: "Пресуха" від Путіна. Разнотик Медведєва
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 грудня – на Росії відбулась 16 пресконференція Путіна. Однак з кожним роком слухати його стає все складніше. Медведєв назвав хронічною проблемою Росії – "разнотик". Так він нібито заявив, що країні потрібна "узгодженість".
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
Туалетний папір від "Роскосмосу".
Ікона для Лаврова.
Алкоголізм на Росії.
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