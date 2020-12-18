У випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 грудня – на Росії відбулась 16 пресконференція Путіна. Однак з кожним роком слухати його стає все складніше. Медведєв назвав хронічною проблемою Росії – "разнотик". Так він нібито заявив, що країні потрібна "узгодженість".

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Туалетний папір від "Роскосмосу". Ікона для Лаврова. Алкоголізм на Росії.