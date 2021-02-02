Упродовж понеділка президент Росії Володимир Путін займався постачання квітів. Першому він доставив великий букет патріарху Кирилу, потім поклав квіти на могилі Бориса Єльцина на Новодівочому цвинтарі.

Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі

Що ще цікавого сталось у вівторок, 2 лютого – дізнайтесь далі.

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Рогозін на місяці

Хоч Дмитро Рогозін і його компанія ніколи не брали участі у місячній гонці, але гордо з неї вийшли. Також стало відомо, що Росія відправить на Венеру свою експедицію. Рогозін назвав цю планету – російською.

Ленін живий

Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін запропонував ввести кримінальну відповідальність за заклики до санкцій проти росіян. Так він прокоментував інформацію про те, що Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального звернувся до президента США Джо Байдена.

Шкільний політрук

У Росії вирішили запровадити посаду політрука, щоб маленькі росіяни з дитинства звикали до армійських реалій. І хоч називатись він буде радником директора по виховання, функції в нього ті самі.