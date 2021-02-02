Вєсті Кремля: Постачання квітів від Путіна
Упродовж понеділка президент Росії Володимир Путін займався постачання квітів. Першому він доставив великий букет патріарху Кирилу, потім поклав квіти на могилі Бориса Єльцина на Новодівочому цвинтарі.
Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі
Що ще цікавого сталось у вівторок, 2 лютого – дізнайтесь далі.
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Рогозін на місяці
Хоч Дмитро Рогозін і його компанія ніколи не брали участі у місячній гонці, але гордо з неї вийшли. Також стало відомо, що Росія відправить на Венеру свою експедицію. Рогозін назвав цю планету – російською.
Ленін живий
Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін запропонував ввести кримінальну відповідальність за заклики до санкцій проти росіян. Так він прокоментував інформацію про те, що Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального звернувся до президента США Джо Байдена.
Шкільний політрук
У Росії вирішили запровадити посаду політрука, щоб маленькі росіяни з дитинства звикали до армійських реалій. І хоч називатись він буде радником директора по виховання, функції в нього ті самі.
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